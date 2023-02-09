İzmir, dayanışmayı büyütüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'a, İzmir'den gönderilen destekler çığ gibi büyümeye devam ediyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, il merkezi ve 30 ilçeden toplanan yardım malzemelerini taşıyan 101 tırın deprem bölgelerine taşındığını bildirdi.

154 BİNİ AŞKIN MALZEME

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise başlatılan Umut Hareketi'nde, şu ana kadar İzmirlilerin 15 milyon Türk Lirası değerinde yardım malzemesi bağışladığını duyurdu. 62 bin 232 yemek paketi, 3 bin 686 gıda paketi, 4 bin 769 hijyen paketi, 24 bin 836 battaniye, 4 bin 471 uyku tulumu, 240 ped ve çocuk bezi, 2 bin 968 bot ve 2 bin 850 botun bedeli bağışlandı. Vali Köşger, "Depremin acısını bilen İzmirliler, deprem bölgesi için seferber oldu." paylaşımında bulundu. Köşger, "İzmirYardımaKoşuyor etiketiyle yaptığı paylaşımda, kent merkezi ve 30 ilçeden toplam 153 bin 224 parça malzemenin depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 101 tırla deprem bölgesine taşındığını söyledi.

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası, Kahramanmaraş merkezli ve 10 çevre ilde hissedilen büyük deprem için "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasını başlattı. Kampanyaya katılım ve başvurular birkirabiryuva. org sitesinden yapılabiliyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Valiliği koordinesinde, 30 Halk Eğitimi Merkezi tarafından tedarik edilen yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk etti. Öte yandan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkan Haydar Özkan, depremzedeler için yardım topladıklarını söyledi. Bornova Kaymakamı ve Valilik Ayni Yardımlar Koordinatörü Fatih Genel kampanyanın sürdüğünü bildirdi.

YARDIM TOPLAMA NOKTALARI

İZMİR'DE depremzedelere yardımı direkt olarak göndermek isteyen vatandaşlar, Umut Hareketi kapsamında Gaziemir Fuar İzmir, Kültürpark ve APİKAM'a; Valilik özelinde ise Hürriyet Mahallesi 435 sokak No:24'te bulunan Türk Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi'ne ulaştırabiliyor. Bu arada İzmir'de 225 gönüllü polis, topladıkları 2 tır ve 3 kamyon dolusu yardım malzemesi ile deprem bölgesine gitti.

GAZIANTEP'I AGIRLAYACAGIZ

SAHİL kesimlerinde bulunan kentler ile deprem bölgeleri eşleştirildi. İzmir ise Gaziantep ile eşleşirken, Vali Köşger, "Misafir kent olarak Gaziantep ile eşleştik. İlk etapta 4 bin vatandaşımızı İzmir'de konuk edeceğiz" dedi.

İŞ DÜNYASINDAN 13 MİLYONLUK BAĞIŞ

İZMİR Ticaret Odasının (İZTO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise İzmir iş dünyası olarak başlatılan "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyasında şu ana kadar 12 milyon 994 bin lira nakdi bağışın toplandığı kaydedildi. Yardımların gelmeye devam ettiği bildirilen paylaşımda, bağışlarla depremzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerin hızlıca temin edilerek deprem bölgesine düzenli şekilde nakledildiği belirtildi.

MERT ALPDÜNDAR