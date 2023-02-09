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Haberler Yaşam Muğla'dan 31 araç gönderildi

Muğla'dan 31 araç gönderildi

9.2.2023

Muğla’dan 31 araç gönderildi

DEPREM bölgesine Muğla'dan 621 personel, 147 gönüllü ve 181 araç desteği sağlandı. Bölgeye ulaşan ekipler arama kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgeye ulaştırmak üzere 5 TIR deniz yoluyla, 26 TIR karayoluyla olmak üzere toplam 31 TIR yardım malzemesi, gıda kolisi, su ve seyyar mutfak yola çıktı. Muğla Valiliği koordinesinde ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nın desteği ile ambulans, iş makinesi, tıbbi ve diğer yardım malzemeleri askeri gemilerle deprem bölgesine ulaştırılacak.

ADEM ÜLKER

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