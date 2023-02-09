Yaşanan depremler sonrasında dünyaca ünlü isimler, Türkiye için destek mesajları göndermeye devam ediyor. Bella Hadid'den de Türkiye'ye destek mesajı geldi. Türkiye'nin büyük bir sınavdan geçtiği zorlu süreçte Bella Hadid ve Gigi Hadid peş peşe destek mesajları yayınladı. Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid de faciaya kayıtsız kalamadı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Hadid, şunları yazdı:

KAMPANYAYA DESTEK

"Bütün bedenim üşüyor. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum." Gigi Hadid, Türkiye ve Suriye için çok üzgün olduğunu söyleyerek 80 milyona yakın takipçisini bağış yapmaya çağırdı.

Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, depremde zarar gören çocuklara yönelik UNICEF'in başlattığı yardım kampanyası linkini paylaşarak, "Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında. Suriye ve Türkiye'deki çocuklara nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek için alttaki linki tıklayın" ifadelerini kullandı.

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kalbim, mağdurlar ve depremden etkilenen herkesle birlikte" dedi.

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, İngiltere merkezli Save The Children'ın Türkiye ve Suriye için başlattığı bağış kampanyasını paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'deki ailelere yardım etmenin yollarını arıyorsanız, lütfen Save The Children'ın insani yardım faaliyetini dikkate alın" diye konuştu.

YÜREK PARÇALAYICI

BOLLYWOOD'UN ünlü yıldızlarından Alia Bhatt ise Türkiye'deki deprem haberini veren bir paylaşımı alıntılayarak, "Bu yürek parçalayıcı" ifadelerini kullandı.

YALNIZ DEGILSINIZ

İRAN asıllı ABD'li oyuncu Shohreh Aghdashloo da, "Türkiye ve Suriye'den binlerce masumun hayatını kaybettiği deprem haberlerini duyunca yıkıldım. Yalnız olmadıklarını bilmeliler. İnsanlık hala hayatta olduğu için dünyanın her yerinden yardım geliyor. Kalbim etkilenen herkesin yanında" paylaşımında bulundu.