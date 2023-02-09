“Vay benim oğlum gelmiş”

HATAY'IN İskenderun ilçesinde, yıkılan 5 katlı Merve Apartmanı'nın enkazındaki 16 yaşındaki çocuk, 56 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

AFAD, AKUT, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri ile IC İçtaş ve farklı inşaat şirketlerinden işçilerce yürütülen çalışmalarda, saat 12.08'de 16 yaşındaki Mahmut Salman'a ulaşıldı. Ekiplerin işbirliğinde enkazdan çıkarılan Salman, alkışlarla sedyeye taşındı. Büyük sevinç yaşayan anne Şirin Salman, "Vay benim oğlum geldi" diyerek sarıldığı oğlunu öptü.

AMCASI, UMUTA TUTUNDU

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan Recep adlı kişi ile yeğeni Umut, ANDA ekipleri tarafından kurtarıldı. Üzerlerine battaniye örtülen enkaz altındaki iki depremzededen Recep adlı kişi, kendisine yemek getirileceğini söyleyen ekiplere, "Ben yemek yemek değil, bir an önce buradan kurtarılmamızı istiyorum. Yeğenim de hasta oldu" dedi. Ekipler ise "Umut'un üstü gayet sıkı. Hiçbir problem yok" diye cevap verdi. Ekiplerin çalışması sonucu iki depremzede, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

SEVGİ DOLU TEŞEKKÜR

HATAY'DA ekipler, 52 saat enkaz altında kalan Semra Et'i kurtardı. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan Semra Et, duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Et, "Çok sağ olun. Hepinizi çok seviyorum" diyerek ekiplere teşekkür etti, yanaklarını okşadı.

YENİ DOĞAN BEBEK SESİNİ DUYURDU

ADIYAMAN'DA kurtarma çalışmalarına katılan Konya ve Erzurum Havalimanı kurtarma ekipleri enkaz altından minik bir bebeğe sağ olarak ulaştı. Enkaz altından çıkarılan minik bebek ekibin kucağında hastaneye götürüldü.