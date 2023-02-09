Yalçın ailesi sevenlerini yasa boğdu

KAHRAMANMARAŞ'TA meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrasında Aydınlı Yalçın ailesi de, yaşadıkları Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Çamlıca Mahallesi Emniyet Sokak Şehit Zafer Yılmaz apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeli Firdevs Söylemez, oğlu Emre Yalçın, gelini Tuba Yalçın ve 4 yaşındaki torunu Alya Yalçın'dan saatlerce haber alamadı. Enkaz altından kurtarılamadıkları bilgisine ulaşan Söylemez ve ailesi bu haberle yıkıldı. Yalçın ailesinin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Aydın Sağlık Müdürlüğü de bir taziye mesajı yayınlandı.

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