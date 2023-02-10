  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Başkan Zolan, Hatay’da incelemelerde bulundu

Başkan Zolan, Hatay’da incelemelerde bulundu

10.2.2023

Başkan Zolan, Hatay’da incelemelerde bulundu

DEPREMDE yoğun hasar alan Hatay'ı ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada İçişleri Bakanlığı koordinesinde Hatay'da Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile birlikte incelemede bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği koordinasyon toplantısına katılan Başkan Zolan, daha sonra Antakya ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız olarak devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile bir araya geldi. Burada depremden etkilenen vatandaşlarla da görüşen Başkan Zolan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA