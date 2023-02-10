Başkan Zolan, Hatay’da incelemelerde bulundu

DEPREMDE yoğun hasar alan Hatay'ı ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada İçişleri Bakanlığı koordinesinde Hatay'da Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile birlikte incelemede bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği koordinasyon toplantısına katılan Başkan Zolan, daha sonra Antakya ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız olarak devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile bir araya geldi. Burada depremden etkilenen vatandaşlarla da görüşen Başkan Zolan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

SEBAHATTİN ALP