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Haberler Yaşam Fitreler mağdurlara Ramazan'dan önce verilebilir

Fitreler mağdurlara Ramazan'dan önce verilebilir

10.2.2023

Fitreler mağdurlara Ramazan’dan önce verilebilir
Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini ve vatandaşların fitrelerini deprem mağdurları için Ramazan ayı öncesinde de verebileceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir" dendi. 'Fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?' sorusuna ise, "Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler" cevabı verildi.
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