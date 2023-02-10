İzmir kapılarını depremzedelere açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu illerden getirilen 96 depremzede, İzmir'in Çeşme ilçesinde konaklayacakları otellere yerleştirildi. Çeşme Belediyesi ile Çeşme Turistik ve Otelciler Birliği organizasyonuyla otobüs ve uçakla ilçeye getirilen depremzedeler yetkililerce karşılandı. Depremzedeler, otobüslerle konaklayacakları otellere götürüldü.

"ÇOCUKLARIM ORADA KALDI"

Hatay'dan gelen Münir Toprak (48), yaptığı açıklamada depremde evleri ve restoranlarının yıkıldığını, 4 çocuklarıyla yara almadan kurtuldukları için şanslı olduklarını söyledi. Deprem sonrası aile olarak Antakya Otogarı yakınlarına sığındıklarını, bu sırada kızları Rabia Toprak (18) ve oğulları Aziz Toprak (30) ile birbirlerini kaybettiklerini anlatan depremzede, "Ailelerimize ulaşmaya çalıştık. Bizden çok şükür can kaybı olmadı. Ama akrabalarımız, arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, komşularımız molozların altında. 4 çocuğum var, çocuklarımızın ikisi hala deprem bölgesinde. Birbirimizi kaybettik. Onları da getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"ÇEŞMELİLER GÜZEL İNSANLAR"

Hatay'da tanıdıklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden eşi Songül Toprak (45) ise, "Bizim çok güzel bir memleketimiz vardı yerle bir oldu. Çok şükür hayattayız çocuklarımızla birlikte ama sevdiğimiz insanları, akrabalarımızı, Hatay'ımızı kaybettik. Enkazın altında hala kurtaramadığımız yakınlarımız var. Keşke Çeşme'nin güzel insanlarını bu durumda tanımasaydım. Daha güzel imkanlarla burada olsaydım. Allah razı olsun. O kadar iyi kalpli insanlar ki bize kapılarını açtılar, sıcak çorbalarını içiyoruz. Evimiz, iş yerimiz yıkıldı, her şey yerle bir oldu hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

"KUCAK AÇTINIZ, MİNNETTARIZ"

Çeşme'ye anne, baba ve çocuğu ile gelen Meltem Toprak ise olayın şokunu hala atlamadığını dile getirdi. Yaklaşık 17 saat süren otobüs yolculuğuyla ilçeye geldiklerini ama akıllarının halen Hatay'da olduğunu aktaran Toprak, "Arkadaşlarımız, akrabalarımız, dostlarımız hala enkaz altında ve kurtarılmayı bekliyor. Umarım yaşıyorlardır. Bize kucak açan Çeşmelilere minnettarız" dedi. Öte yandan Kahramanmaraş'tan ilçeye kendi imkanlarıyla gelen 4 depremzede de akrabalarının evlerine yerleşti.

KAHRAMANMARAŞLILAR ASKERİ UÇAKLA GETİRİLDİ

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altından kurtarılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 45 yaralı, askeri uçakla İzmir'e getirildi. Kahramanmaraş'tan kalkan ve içinde 20'si çocuk, 25'i yetişkin yaralı ve 9 refakatçiyi taşıyan askeri uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Meydan Kıta Komutanlığına iniş yaptı. Burada, 112 Acil Sağlık ekipleri ve askerler tarafından uçaktan indirilerek ambulanslara alınan yaralılardan çocuklar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, yetişkinler ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü.