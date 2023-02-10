İzmirli ekipten 82. saat mucizesi

KAHRAMANMARAŞ'TA yıkılan 4 katlı binanın altında kalan 32 yaşındaki Muhammed Şeyban, enkazdan 82 saat sonra İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü AFAD Gönüllüleri Bornova Ekibi tarafından kurtarıldı.

Bornova Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu Müdürü olan öğretmen Oktay Taşdemir'in de bulunduğu İzmir ekibinin çıkardığı Şeyban, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Koordinatör Vali olarak Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da kurtarma ekiplerini tebrik etti.

DENİZLİ EKİBİNDEN SEVİNDİREN HABER

HATAY'IN Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi kiplerinden sevindirici bir haber daha geldi. Buradaki Resital Konutları'nda arama kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi depremden 56 saat sonra enkaz altından küçük bir kızı yaralı olarak kurtardı. Küçük kız enkazdan çıkartılmasının ardından UMKE ekiplerine teslim edildi.

SEBAHATTİN ALP