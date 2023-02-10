Kerem Bürsin dünyaya seslendi!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok ünlü isim gibi Kerem Bürsin de sosyal medya hesabından yardım çağırısında bulundu. Dünyanın dört bir yanından gelen desteklere teşekkür eden ünlü isim, bağış bilgilerini paylaştı. Birçok ünlü isim deprem bölgesine yardım için kolları sıvarken, tüm Türkiye'yi yasa boğan felaket gerçekleştiğinden beri sosyal medya hesabından depremzedelere yardım için paylaşım yapan oyuncu Kerem Bürsin'den bir çağrı geldi.

14 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

İngilizce olarak Instagram sayfasından yayınladığı bir videoda Türkiye için dünyaya seslenen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba. Hepinizin zaten bildiği gibi, 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,5 şiddetindeki iki deprem Türkiye'nin 10 şehrini etkiledi. Neredeyse 14 milyon kişi doğrudan etkilendi, yaklaşık 10 bin yapı da yıkıldı. Yapılacak tüm yardımları kullanabiliriz. Bu videonun altında, yardım yapabileceğiniz yerlere ait linkleri göreceksiniz. Böylece gerekli tüm ihtiyaçları temin edebiliriz. Yardım etmek isteyen ve yardım etmiş olan tüm uluslara teşekkürler."