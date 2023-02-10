Mehmetçik vatandaşın yanında

DEPREM felaketinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tüm imkanlarını seferber etti. 18 bin 916 TSK personeli afet yardım faaliyetlerine destek veriyor. TSK İnsani Yardım Tugayı ve 8 doğal afet arama kurtarma Tabur Komutanlığı timi sahada görev alıyor. İstihkam Savaş Taburu'ndan 8 tim bölgeye ulaştı, 4 tim daha hazırlanıyor.

40 BİN KİŞİLİK YEMEK

Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi bahçesine seyyar sahra hastanesi faaliyet gösteriyor. 34 ERAY mutfağı hizmet veriyor. 101 hava aracı ile 432 sorti gerçekleştirildi, 41 helikopter göreve hazır durumda. TCG İskenderun Gemisi ile 327 yaralı sevk edildi, TCG Bayraktar'ın intikali tamamlandı, TCG Osmangazi gemisinin intikali ise sürüyor. TCG Sancaktar ile 30 sağlık personeli, 12 iş makinesi ve sağlık malzemesi ile intikali de tamamladı. TCG Heybeliada korveti, TCG Bafra gemisi, TCG Karpaz ve TCG Tarsus botu ve TCG Kemalreis fırkateyni de göreve hazır.

Milli Savunma Bakanlığı da (MSB), deprem bölgesinde bugüne kadar 40 bin kişilik sıcak yemek ve 557 bin 600 kumanya ile 240 bin 400 ekmek dağıtıldığını duyurdu. Bunlarla birlikte 15 seyyar tuvalet, 14 seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere gönderildi. Başta 2'nci Ordu Komutanlığı olmak üzere bütün kışlalar, depremden etkilenen vatandaşın hizmetine açıldı. Mehmetçiğin arama- kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremden etkilenenlere yönelik yardım çalışmaları da sürdürülüyor.