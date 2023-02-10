Muğla, genç depremzedelere ağlıyor

Depremin acısı tüm Türkiye'de yaşanıyor. Eğitim için memleketlerinden bölgeye giden gençlerden enkaz altında kalarak can verenlerin haberi duyan herkesin yüreğini dağladı. Muğlalı 24 yaşındaki Cem Efe ve Muğla'da eğitim gören Dila Yabancı (22), Tanya Eskiocak, Hediye Şerifoğlu (22) ile 6 yaşındaki Yade Hilal Özcan depremde can veren isimler arasında.

HASTANEDE CAN VERDİ

Muğla Marmarisli Cem Efe (24) Adıyaman'da kaldığı otelde depreme yakalandı. Marmaris'in Söğüt köyünde yaşayan ve Turist Rehberleri Birliği'nin (TUREB) uygulama eğitimi kapsamında Güneydoğu eğitimine giden Cem Efe, depreme Adıyaman'da yakalandı. Depremin ikinci günü kaldığı otelin enkazı altından yaralı kurtarılan Efe, kaldırıldığı Adıyaman Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti.

MEMLEKETLERİNE GİTMİŞLERDİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Dila Yabancı ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Hediye Şerifoğlu ara tatil dolayısıyla gittikleri memleketleri Hatay'da depreme yakalandı.

Arama- kurtarma çalışması yapan ekipler, yıkılan binaların enkazında kalan Dila Yabancı ve Hediye Şerifoğlu'nun cansız bedenlerine ulaştı. MSKÜ Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 1. sınıf öğrencisi Tanya Eskiocak da (21), yine ara tatil dolayısıyla gittiği memleketi Hatay'da evlerinin yıkılmasıyla hayatını kaybetti.

MINIK YADE SAG ÇIKAMADI

BODRUM'DA yaşayan ve Ayşegül Özcan ile Hatay'daki yakınlarının yanına giden Özcan ailesinin iki çocuğundan 6 yaşındaki Yade Hilal enkaz altında can verdi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Taner Battal Özcan'ın eşi Ayşegül Özcan, 2 çocuğuyla Hatay'a akrabalarının yanına gitti ve depreme yakalandı. Enkazda ilkokul 2. sınıf öğrencisi Yade Hilal Özcan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

UMUTLA AYCAN'I BEKLIYOR

MİLAS'IN Ören beldesinde yaşayan ve İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu son sınıfında öğrenim gören 22 yaşındaki Aycan Çelikoğlu'nun kaldığı ev depremde çöktü. Depremin ilk gününden itibaren Çelikoğlu'ndan haber alınamıyor. Milas ve Bodrum'da profesyonel dalgıçlık da yapan Çelikoğlu'nun ailesi ile bazı yakınları İskenderun'a gitti.

ADEM ÜLKER