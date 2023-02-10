Turkuvaz Medya’dan deprem bölgesine destek

TÜM ülkeyi hüzne boğan felaketin ardından Turkuvaz Medya Grubu çalışanları da depremzedeler için harekete geçti. Turkuvaz Medya grup şirketlerinden Kargom Sende öncülüğünde başlatılan yardım çalışmasında toplanan bağışlar, deprem bölgesine ulaştırılıyor. Turkuvaz Medya Merkezi çalışanlarının, Kargom Sende'ye teslim ettiği bağışlar görevlilerce türlerine göre ayrıştırıldı. Özellikle giysi ve tekstil malzemeleri görevliler tarafından tek tek incelenip kutulara tasnifleri yapıldı. Kargom Sende, Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının destekleriyle yardımları tırlarla Adana AFAD yetkililerine teslim edecek.

Önceki gün ATV Müge Anlı ekibinin organizasyonuyla toplanan 300 tekerlekli sandalye, 10 jeneratör ve 20 büyük pakette giyim ve yaşam malzemeleri bir tırla bölgeye sevk edildi. Kargom Sende Operasyon Merkezi Sorumlusu Kemal Çatalbaş, tüm grup şirket çalışanlarının depremzedelere gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasına canla başla destek verdiğini belirterek, "Çalışanlarımızdan topladığımız yardım malzemelerini Kargom Sende'nin tırları ile Adana bölgeye gönderiyoruz.

Başta Adil Işık ve birçok firmadan bu kampanyaya destek geldi. Örneğin 500 battaniye gönderdi. Paketleri tasnif ederken karşılaştığımız notlar bizi de duygulandırıyor. Ayni yardım olarak iletilen malzemeleri, paket veya kolilerle, içinde ne bulunduğu yazılı olarak teslim alıyoruz. Malzemeler AFAD işbirliğinde Adana Turkuvaz Bölge Müdürlüğü'ne gönderilecek. SABAH Gazetesi'nin dağıtım organizesi ile yardımlar depremzedelere ulaştırılacak. Çarşamba günü Müge Anlı'nın organizasyonuyla toplanan yardımları, bir tırla göndermiştik. İkinci tırımızda bugün çıkacak" dedi.

MUSTAFA KAYA