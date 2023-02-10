Yerli ve milli teknoloji deprem bölgesinde

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan deprem sonrası Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri de afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Envanterinde bulunan termal kameralarla arama kurtarma çalışmalarına katılan jandarma ekipleri, vücut ısısına göre enkaz altında hayatta olan depremzedeleri tespit ediyor.

GÖKTÜRK UYDUSU GÖREVDE

Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma ekipleri, afet bölgesinde toplam 50 adet termal kamera kullanıyor. Jandarma ekipleri enkaz alanlarında termal kamera aracılığıyla aldıkları ısı verileriyle çalışmalara yön veriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde tamamlanan 3 boyutlu dijital şehir ikizi teknolojisiyle elde edilen görüntü ve koordinat bilgilerinin, depremde hasar gören 10 ilden 12 İHA, dronlar ve uyduyla alınan görüntüler ile karşılaştırılarak hasar tespit çalışması yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; depremden etkilenen 10 il için uzman ekiplerle hasar tespit çalışmaları karadan ve havadan sürdürülüyor.

Depremde hasar gören 10 ilde karadan yapılan hasar tespit çalışmalarının yanı sıra anlık alınan uçak İHA, dron ve Göktürk uydu görüntüleriyle de dijital şehir ikizi görüntüleri karşılaştırılarak ön hasar tespit çalışmalarına katkı sağlanıyor. Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden yürütülen çalışmalar kapsamında; 81 ilde tamamlanan 3 boyutlu dijital şehir ikizi teknolojisiyle elde edilen görüntüler ve koordinat bilgileri, 10 ilden 12 İHA, dronlar ve uyduların aldığı görüntülerle karşılaştırılarak hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

ATLAS SİSTEMİNE ENTEGRE

Dijital şehir ikizi teknolojisiyle hasar gören binaların kadastro ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ndeki (MAKS) numarataj ve nüfus verileri ile sisteme eklenen ihbar verileri eşleştirilerek, ATLAS sistemine entegre ediliyor ve bu sayede yıkık binalarda ikamet eden kişi sayısına depremde görevli tüm ekipler erişebiliyor.

AKSUNGUR İHA İLE İLETİŞİM

SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir ilk kez deprem bölgesinde AKSUNGUR İHA kullanılarak vatandaşlara cep telefonu iletişim hizmeti sunulduğu bilgisini paylaştı. İsmail Demir video paylaşımında, "Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi.

#AKSUNGUR İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor" dedi. AKSUNGUR İHA'nın baz istasyonu rolünü üstlenmesi, bölgede yaşanan iletişim kesintilerini en az indirme açısından önemli bir hamle olduğu belirtildi.