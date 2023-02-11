Çiçek yiyip idrar içerek hayata tutundu

Gaziantep Şehitkamil ilçesinde 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazı altında kalan ve 94 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut ailesinin yüzünü güldürdü. Salonda yatarken enkaz altında kaldığını ifade eden Adnan Muhammet Korkut, "Üşümemek için üzerime battaniyeyi aldım. Hayatta kalmak için kendi idrarımı içtim. Annemin yetiştirdiği çiçeklerin parçaları vardı onları yedim. Ayaklarım da donuyordu. Bir parça kıyafet bulup çorap yaptım. Süreyi öyle geçirdim. Bulunduğum alan evin salonu ama dirseğimle elimin boşluğu arasında. Diz üstü yürüyemiyordum, asker yürüyüşü yaptım. O şekilde hayatta kalmaya çalıştım" dedi.





25 DAKİKALIK ALARM

Telefonunu alarm çalınca bulduğunu aktaran Korkut sözlerine şöyle devam etti: "Telefonu elime aldım. Şebeke çekmiyordu. Şebekenin çekmesi için taşların içinde mücadele ettim. 25 dakikada bir alarm kurdum ki yardım gelirse duysunlar ve uyuyup kalmayayım. Şarj 2. gün bitti. Çaresizce AFAD'ı bekledim. Elimde değnek parçası vardı. Tavana vura vura sesimi duyurmaya çalıştım. 4. gününde AFAD ekibi yardıma geldi. Onlara teşekkür ediyorum. Allah kimsenin başına vermesin" diye konuştu.

