İki oğlu ve karısını toprağa verdi

Ankara'da görevli olan polis memuru, Adana'daki ailesini depremde kaybetti... Depremde hayatını kaybeden 32 yaşındaki Emine Akça, iki oğluyla birlikte yan yana toprağa verildi.





KOMİSERLİK EĞİTİMİNDEYDİ

Ankara'da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtulan polis memuru İbrahim Akça, hayat arkadaşı ve çocuklarını elleriyle toprağa verdi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde; Adana'nın merkez ilçesi Çukurova'ya bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde yer alan İhsan Bayram Sitesi'nde de yıkım yaşandı. Yıkılan blokta yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında önce Emine Akça'nın, sonra da oğulları Mehmet (6) ve Metehan'ın (3) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli olan İbrahim Akça (33), komiserlik sınavını kazandığı ve yaklaşık 2 aydan bu yana Ankara'da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtuldu. EŞİ ve çocuklarının öldüğü haberiyle yıkılan Akça, kente gelerek önce cenazeleri teşhis etti; sonrasında hayat arkadaşı ve çocuklarını Buruk Mezarlığı'nda toprağa verdi. İbrahim Akça, cenaze boyunca metanetini korumaya çalışırken, Metehan ve ağabeyi Mehmet, anneleri Emine Akça ile birlikte yan yana toprağa verildi.