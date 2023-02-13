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Haberler Yaşam Deprem bölgesindeki illerde eğitime 1 Mart'a kadar ara

Deprem bölgesindeki illerde eğitime 1 Mart'a kadar ara

13.2.2023

Deprem bölgesindeki illerde eğitime 1 Mart’a kadar ara
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitim öğretime verilen arayı değerlendirdi. Bakan Özer, 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretimin başlayacağını, bir daha uzatma olmayacağını söyledi. Depremlerden etkilenen illerin durumuna değinen Özer, "10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibarıyla da tıpkı Kovid salgını günlerinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız" dedi.
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