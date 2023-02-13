Ekmekler devletten

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın depremden etkilenen 10 il ve bağlı ilçelerinde vatandaşların fırınlardan ücretsiz ekmek alabileceğini duyurmasının ardından fırınlarda adeta seferberlik başladı. Gaziantep Valiliği de kentteki bütün fırınlarda üretilen ekmeklerin vatandaşlara ücretsiz verilmesi talimatını verdi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

AFAD koordinesinde Gaziantep Fırıncılar Odası ve Tarım İl Müdürlüğü'nün de desteği ile depremin yaşandığı bölgelerde vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılmaya başlandı. Gaziantepli fırıncılar sabahın erken saatlerinde işyerlerini açıp, akşam geç saatlere kadar depremzede vatandaşlara ekmek pişirdi. Fırınların önünde uzun sıcak ekmek kuyrukları oluştu. Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde 49 yıldır fırıncılık yapan Mehmet Yılmaz, depremden dolayı doğalgazlarının kesik olduğunu, devlet yetkililerinin talimatı ile harekete geçerek fırınlarını gaz hatları normale dönene kadar sanayi tüpü ile çalıştırmaya karar verdiklerini anlattı.

"AÇIK FIRIN BULAMIYORDUK"

Depremden sonra insanlar mağdur olmasın diye esnaf olarak zaten ücretsiz ekmek dağıttıklarını ifade eden Yılmaz, "İlk gün kendi gücümüzle, maddi imkanımız el verdiğince ekmek yapıp, insanlarımıza ücretsiz dağıttık. Gaziantep Valiliğimiz ve Gaziantep Fırıncılar Odası'nın da talimatı gelince ücretsiz ekmek uygulamasına devam edebildik. Çünkü bizim de bütçemiz kısıtlıydı. Sağolsun yetkililerimiz bu konuda hem bizlere hem de vatandaşlara destek oldu. Her gün ürettiğimiz binlerce ekmeği aile başı 4-5 tane olmak üzere vatandaşlarımıza veriyoruz" dedi. Bir başka fırıncı Mikail Doğan da, ortalama kişi başı 10-15 tane ekmek verdiklerini söyledi. Fırınlarda uzun ekmek kuyrukları oluşurken, 80 yaşındaki depremzede Mehmet Uğurlu, "Depremde çok korktuk. Apar topar evimizden çıktık. Depremden sonra ve ertesi gün açık fırın bulmakta zorlanıyorduk. Devlet yetkililerimizin talimatı ile fırınlarımız açıldı ve bizlere ücretsiz ekmek dağıtımına başladı. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde evimize götürebileceğimiz sıcak ekmeği bulma şansımız oldu" ifadelerini kullandı.

'ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN'

70 yaşındaki Hasan Erkonak, depremde çok can kaybı olduğunu, bu nedenle bir çok fırıncının da ilk gün kepenk açmadığını belirterek, "Fırıncılarımız sağ olsun ekmeği ücretsiz yapıp dağıtarak, biz depremzedelere destek oldu. Olmaya da devam ediyorlar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

İZMİRLİ FIRINCILAR TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYDU

İZMİRLİ fırıncılar, Kahramanmaraş depreminden sonra afetzedelere ulaştırılmak üzere günlük 50 bin ekmek üretip, deprem bölgesine gönderiyor. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, 7/24 çalıştıklarını, fırıncı esnafının ilgisinin yoğun olduğunu belirtip, "İhtiyaç yok' denilene kadar depremzedelere ekmek göndermeyi sürdüreceğiz. Günlük üretilen 50 bin ekmeğin, hijyenik şekilde poşetlenip bölgeye ulaşımını sağlıyoruz. Ulaştığından da emin oluyoruz." dedi.

METİN BURMALI/ ERCAN AKGÜN