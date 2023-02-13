Kuruluş Osman oyuncusu ve eşi enkazda can verdi

ATV'NİN efsane dizilerinden Kuruluş Osman'da rol alan oyuncu Çağdaş Çankaya ve müzisyen eşi Zilan Tigris depremde hayatlarını kaybetti. Enkaz altında kalan çiftten acı haber, depremin 7. gününde geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, acı bir haber daha geldi. Çağdaş Çankaya ile Zilan Tigris'in cansız bedenleri, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Ofis Semti'nde yıkılan 9 katlı Sözel Apartmanı'nın enkazından çıkarıldı.

Zilan Tigris olarak tanınan Ermeni asıllı sanatçı Dilek Küçüker, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuar Türk Müziği Ses Eğitim Bölümü'nden mezun olup müzik öğretmenliği yapıyordu, ayrıca 10 farklı dil ve lehçelerde kardeşlik şarkıları seslendiriyordu.