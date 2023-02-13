Nurcan hemşire 9 gün sonra kurtarılmıştı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 ilde etkisini göstererek büyük bir felakete neden oldu. Depremin 7. gününde enkaz altından canlı olarak çıkarılanlar oluyor. Peki, bir insan en fazla ne kadar süre enkaz altında kalabildi? Dünyada rekor Bangladeş'de. Göçük altında kalan bir kadın 17 gün sonra sağ olarak kurtarılmıştı. 2013'ün Mayıs ayında yaşanan depremde enkaz altından kalan kadın kurtarıldıktan sonra, "15 gün kurutulmuş yiyecekle beslendim. Son iki gün sudan başka bir şeyim yoktu" demişti.

Haiti depreminin 14'üncü gününde enkaz altından çıkarılan Rico Dibrivell ile 1995'te Güney Kore'deki depremde 10 gün sonra çıkarılan bir kişi de bulunuyor. Çin'de 2008'de yaşanan depremde 80 yaşındaki kısmi felçli Xiao Zhihu ise 11 gün sonra kurtarıldı. Uzmanlar enkaz altında yaşam süresinin çeşitli faktörlere bağlı olduğunu söylüyor.

SİMGE OLDULAR

Türkiye'de ise Marmara depreminde mucizeler yaşanmış, depremden 151 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan İsmail Çimen simge olmuştu. Şubat 2004'te Konya'da yaşanan depremde enkazdan 131 saat kurtarılan 16 yaşındaki Muhammet Kelam, "Umutsuzluğa kapılmamaya çalıştım. 'Beni kurtarırlar' diye düşünerek kendimi rahatlatmaya çalıştım" dedi. Türkiye'de enkaz altında en uzun süre kalıp, sağ çıkmayı başarma rekoru ise 1992 Erzincan Depremi'nde yaşanmıştı. Hemşire Nurcan Eraslan, depremden 9 gün sonunda kurtarılmıştı. Enkaz altındayken kangren olan sol ayağı kesilen Nurcan Hemşire deprem sonrasında mucize ile eş anlamlı hale geldi. Enkaz boşluklarından sızan havayla nefes alabilen Nurcan Eraslan, sızan yağmur damlalarını içerek hayatta kalmıştı. 2004 yılında Konya Zümrüt apartmanında kurtarılan Yasemin Yaprakçı 7. gün 157. saatte, aynı apartmandan 6. gün 138. saatte ise Muhammed Kalem kurtarılmıştı.

FATİH ŞENDİL