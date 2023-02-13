Yunanistan Dışişleri Bakanı: Desteğimiz burada bitmeyecek

DEPREM bölgesine gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Hatay'da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basına açıklamalarda bulundu. Depremlerde hayatını kaybeden binlerce kişi için Yunanistan hükümeti ve halkı adına başsağlığı dileyen Dendias, Çavuşoğlu'nun Yunan kurtarma ekibinin faaliyetleri ve kendi heyetinin bölgeyi ziyareti dolayısıyla memnuniyetini dile getirmesinden ötürü teşekkür etti.

Yunan hükümetinin, Türk hükümetine ve halkına bu zor günleri aşması için verdiği desteğin burada bitmeyeceğine işaret eden Dendias, "Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten aldığım talimat doğrultusunda şunu söylemek istiyorum ki; biz Yunanistan olarak hem ikili düzeyde hem AB düzeyinde zor günlerin aşılması için elimizden gelen bütün çabayı göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.