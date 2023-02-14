2 bin kişilik konteyner kentin yapımına başladık

DEPREM mağdurlarına 1000 konut bağışladıklarını belirten BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 39 insansız hava aracının deprem bölgesinde görevde olduğunu ve 1130 saatten fazla uçuş yaptığını ifade etti. Bayraktar, Kahramanmaraş'ta inşa edilen 2 bin kişilik konteyner kenti de 1,5 ay sonra bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Cansağlığı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Takımı'ndan (T3) gönüllülerin depremin ilk gününden beri seferber olduğunu söyleyen Bayraktar, "Öncelikle AFAD'ın koordinesinde 47 yardım tırı gönderdik. T3'ten toplamda 255 gönüllümüz sahada.

BAYKAR'dan 125, Cansağlığı Vakfı'mızdan da 10 kişilik psikolog ekip göreve başladı. 125 de uzaktan destek için psikolog gönüllüsü var" diye konuştu. 2 Bayraktar AKINCI'nın ilk saatlerden itibaren görevde olduğunu vurgulayan Bayraktar, ilk gün sadece onların uçabileceği hava şartlarının bulunduğunu belirtti. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte Bayraktar TB2'lerin de katıldığını anlatan Bayraktar, "30 Bayraktar TB2 ve 9 AKINCI toplamda 1130 saatten fazla uçuş yaptı. Uçuşlar da devam ediyor. Bayraktar TB2 ilk defa bir afette hızlı haritalama yaptı. AKSUNGUR da ikinci günden itibaren görevde" dedi.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI

SELÇUK Bayraktar, BAYKAR'ın 1000 konut bağışıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Buradaki insanlar hem yakınlarını hem birikimlerini kaybettiler. Bu çok ağır bir travma. Burada inşa edilen konteyner kent barınma ihtiyacına bir cevap olacak ancak asıl cevap insanların 'yuva' diyebileceği meskenler olacak. Bu maksatla da yetkililerle görüşüp BAYKAR olarak 1000 konut bağışladığımızı bildirdik. Kalanların hayata tutunabilmesi için böyle bir imkanın önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Tüm milletimize ve tüm kurumlarımıza da imkanları dahilinde bu konut seferberliğine katılmaları çağrısında bulunuyorum."