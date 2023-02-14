Fahiş fiyata çorba satışına 1 milyon 860 bin TL ceza

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır. Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Tesiste çorbanın 80-240 lira arası fiyattan satıldığı belirtildi. Adana-Niğde arasında bulunan bir dinlenme tesisinde ise bir bisküvinin 40 liraya satılması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Fırsatçılar için harekete geçen Niğde Valiliği, tesiste inceleme başlatırken, Ticaret İl Müdürlüğünce ceza uygulandı.

BARIŞ ŞİMŞEK