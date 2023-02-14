Kalyon Holding 10 ili etkileyen ve tüm Türkiye'yi derinden yaralayan asrın felaketi ile ilgili desteklerini başta AFAD olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak sürdürüyor. TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, 24. ve 27. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, TBMM Dış İşleri Komisyonu Üyesi Dr. Derya Bakbak, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu eşliğinde Kalyon Konteyner Kent'te incelemelerde bulundular. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu önderliğindeki tüm üst yönetim ve 2336 gönüllü çalışan sahada yer aldı.

Öte yandan Limak Şirketler Grubu, Hatay'da 2 büyük konteyner kent kuruyor. Kurulumu süren konteyner kentlerde toplam 4 bin kişi barınacak.

KENDI KENDINE YETEN EKOLOJIK SEHIR

GAZİANTEP / İslâhiye'de 3.000 kişilik 'Kalyon Konteyner Kent'in kurulumuna başlandı. Kalyon Holding'ten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

- Kısa vadede güneş panellerinin de kurulmasıyla kendi kendine yetebilen ekolojik bir kente dönüşecek olan Kalyon Konteyner Kent'te 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, çamaşırhane, yemekhane, kreş ve mescit ile birlikte idari ofisler ve saatte 1.000 adet ekmek üretme kapasiteli bir fırın da hazır olacak.

- Holding bünyesinde özellikle Kalyon Konteyner Kent için gerekli olan eşya ve malzemelerin temini amacıyla bir yardım kampanyası başlattık.

- Depremde zarar gören ve İGA'nın onarımını üstlendiği Hatay Havalimanı pistini 96 saat gibi kısa bir sürede hizmete hazır hale getirerek; yardımların bölgeye ulaşmasında kritik öneme sahip bu havalimanına uçuşların yeniden başlayabilmesini sağladık.

- Botaş doğalgaz boru hattı tamiratı için kaynak ekibi ve malzeme gönderilmiş olup üç ana hattaki tamiratlar tamamlandı.

- Gaziantep'te kapanan yol ekiplerimizin çalışmalarıyla açılarak yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlandı.

- Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde yaklaşık 2379 vatandaşımızın barınma, gıda ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yine üniversitemizin psikolog ve klinik psikolog ekibi ile depremzedelere psikolojik destek vermeye, tüm imkanlarımızı Gaziantepli hemşerilerimiz ile paylaşmaya devam ediyoruz.

- Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra bölgede 14 vinç, 49 ekskavatör, 30 kepçe, 82 kamyon, 22 tır, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 156 muhtelif iş makinesi, 4 adet jeneratör ile afet bölgesinde hizmet veriyor. Ayrıca 236 bin 245 kıyafet, 387 bin 492 gıda paketi, 35 bin 384 battaniye & uyku tulumu, 3 bin 458 ilaç, 41 ton yakacak ve daha binlerce yardım malzemesinin gönderimi sağlandı.