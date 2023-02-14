THY’nin Hatay’dan uçuşları tekrar başladı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonucunda hasar gören Hatay'daki havalimanı İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri tarafından onarılarak yeniden uçuşlara açıldı. Türk Hava Yolları, Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu. 13 Şubat'tan itibaren yapılacak Hatay çıkışlı tahliye uçuşlarında da rezervasyon uygulaması olacağı belirtildi.

Açıklamanın ardından THY'nin TK 6946 sefer sayılı uçağı, Hatay Havalimanı'ndan 91 yolcusuyla İstanbul'a hareket etti. HATAY Havalimanı'na ilk uçuş ise önceki akşam İstanbul Havalimanı'ndan kalkan TK3313 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçakla gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Etimesgut ve İncirlik'ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani yardım malzemelerini ulaştırdı. Hep Birlikte Türkiye"