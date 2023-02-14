Yardım seferberliği devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremler sonrasında tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler ilgili kurumlara nakdi yardım yapmalarının yanı sıra yardım merkezlerinde de canla başla çalıştı.

EVLERİNİ AÇTILAR

Depremin olduğu ilk saatlerde arazi aracıyla bölgeye giden ve köylere ulaşmaya çalışan İbrahim Çelikkol, arama-kurtarma ekiplerine yardım ederek, can kurtarıyor. Arazi aracıyla Hatay'a giderek, köylere gitmeye çalışan Çelikkol, şimdi de depremzedelere yardımcı oluyor.

Depremzedelerin yanından bir an olsun ayrılmayan oyuncu bölge halkının moralini yükseltmek için elinden geleni yapıyor.

Demet Akalın ile Okan Kurt da depremde zarar gören dört aileye, Pendik'te bulunan evlerini açacaklarını söyledi. Instagram'dan açıklama yapan çift, "Pendik'te dört tane dairemiz var. Bölgeden gelen depremzedeler için hazırlayacağız. Bu süreçte evleri döşememiz için eşyalar gerekiyor. Önce kombi şart... Yardım etmek isteyenlerin bize ulaşmalarını istiyoruz" dedi.

Gaziantep'te olan Tolgahan Sayışman, bölgede gönüllü çalışacak insan gücüne ihtiyaç duyduklarını söyledi.

BATTANİYE DAĞITTI

İlk günden beri deprem bölgesinde yardımlara koşan Mahsun Kırmızıgül de, halkın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Şarkıcı, Adıyaman'da bin 200 tane çadır ve battaniyeyi dağıttığını söyledi. Sinan Akçıl da, deprem bölgesindeki insanlara moral olmaya devam ediyor. Depremzedelerin yanına gidip, onlarla sohbet eden şarkıcı, dertlerini de dinliyor. Sinan Akçıl, o anları Instagram'dan paylaştı.

YEMEK DAĞITTI

ASLI Hünel ve DJ Mert Aydın, Gaziantep Islahiye'de kurulan çadır kente gitti. Şarkıcı ve müzisyen, orada kalan depremzedelere, yemek dağıttı. İkili, depremzedelerle sohbet ederek, moral de veriyor.

KEDİYİ ÇIKARDI

Yusuf Güney, Kahramanmaraş'taki hasarlı bir binaya iki kediyi kurtarmak için girdi. Bir kediyi çıkarabilen şarkıcı, diğerini ise bulamadı. Instagram'dan açıklama yapan Güney, "Ev harabe halindeydi. Risk aldık, girdik ama sakın sizler denemeyin" dedi.