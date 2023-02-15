8 yılda yapılan cami depremzedelere yuva oldu

DEPREMİN ilk gününden beri kapılarını vatandaşlara açan Kahramanmaraş'taki Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Cami, günlerdir hem yiyecek imkanı hem de barınma olanağı sunuyor. Şehrin 12 Şubat ilçesinde 10 senedir faaliyet gösteren 3 katlı ibadethane, en alt katta kültür merkezi, orta kısmındaki dernek ofisi ve sınıfları da dahil olmak üzere tüm alanlarını halka açtı.

HALKIMIZA AÇTIK

BİR haftadır deprem bölgesinde mesai harcayan Yeni Asır muhabirleri Ercan Akgün, Metin Burmalı ve ulaştırma görevlisi Utku Girgin'in de bir gecesini geçirdiği camide, sabah, öğle, akşam sıcak yemek ve içecek imkanları da sunuluyor. Depremzedelerin barınma ve beslenmesiyle ilgili çalışmaları koordine eden Merdan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Lider Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Ahmet Özkul, "Depremin olduğu ilk gün itibariyle camimizin tüm bölümlerini halkımızın hizmetine açtık. Yaklaşık bin kişiye barınma, yiyecek ve iaşe konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Tabiki de bunları tek başımıza değil, değerli yardımseverlerimizin ve bağışçılarımızın destekleriyle yapıyoruz. Kızılay ekibi bahçemize çadırlar kurdu. Vatandaşların bir kısmını oraya geçirdik" dedi.

ÇİZİK BİLE YOK

İki büyük depremde de caminin hasar almadığını belirten Ahmet Özkul, "Caminin inşaatı yaklaşık 8 yıl sürdü. Binanın sağlamlığı ve kullanışlı olabilmesi açısından yapımı uzun sürdü. Çok şükür hiçbir yerinde bir çizik dahi yok. Mimar Aleyhan Demir öncülüğünde tamamen demir ve betonla inşa edildi" dedi.

ERCAN AKGÜN