Asrın felaketinde 15 meslektaşımızı kaybettik

Basın çalışanlarına destek olmak amacıyla yaklaşık beş gündür deprem bölgesinde bulunan TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, bugüne kadar 15 gazetecinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bölgede büyük bir yıkım yaşandığını ve tüm çabalara rağmen yaraların kısa sürede sarılmayacağını ifade eden TGK Genel Başkanı Kolaylı, "Çok üzgünüz. Duygularımızı sözcüklerle anlatmakta yetersiz kalıyoruz. Bölgede büyük bir acı yaşanıyor. Bugüne kadar görülmemiş bir yıkımla karşı karşıyayız. Depremde şu ana kadar 15 meslektaşımızı kaybettik. En büyük kayıp 7 gazeteci ile Adıyaman'da. Dualarımız onlar için" dedi.

FEDAKARCA GÖREV YAPIYORLAR

Basın Ilan Kurumu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mehmet Ergün ve Konya Yenigün Gazetesi Sahibi Mustafa Arslan ile birlikte bölgedeki çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Deprem bölgesine gerekli yardımı ulaştırmak ve yaraları sarmak en büyük görevimiz. Meslektaşlarımız, kurtarma ve yardım ekipleriyle birlikte fedakarca görev yapıyor. Biz de tüm olanaklarımızla yanlarındayız. Deprem felaketini yardımlaşma bilinciyle, daha büyük acılar yaşamadan atlatmak ümidiyle tüm milletimize başsağlığı diliyorum."

RUHLARI SAD OLSUN

NURİ Kolaylı'nın verdiği bilgiye göre depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren gazetecilerin isimleri ve şehirleri şöyle: Ayşe Figen Arlı (İskenderun Ses), Aziz Çevlik (Manşet / K. Maraş), Burak Alkuş (Adıyaman Ses), Burak Milli (AA / Hatay), Gökhan Aklan (İHA / Hatay), Hidayet Özdemir (Gazeteci -Yazar/Adıyaman), İskender Korkut (Mercan TV/Adıyaman), İzzet Nazlı (DHA/Hatay), Kemal Öner (Adıyaman Telgraf), Meltem Özgen (TV sunucu/Adana), Muhammed Akan (Adıyaman Haber) Mustafa Yüzbaşıoğlu (Bugün / K. Maraş), Neşet Alkan (Haber Ekspres/Hatay), Ruhi Akan (Jet Haber/Adıyaman), Yunus Emre Doğan (Mercan TV/Adıyaman).

SUAT SALGIN