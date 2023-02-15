Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde vefat eden CHP'nin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Baykal için önce CHP Genel Merkezi'nde tören düzenlendi.

"BABAM 70 YILLIK BİR CHP'Lİ"

Törene Baykal'ın ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Eski Başkanı ve CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile belediye başkanları ve partililer katıldı. Törende konuşan Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, "Neredeyse 70 yıllık bir CHP'liyi uğurluyoruz. Babam Türkiye sevdalısı ve vatanseverdi" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim iki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'dir" sözlerini hatırlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "Ne mutlu size ki Mustafa Kemal'in iki büyük eserinde de unutulmayacak izleriniz, emekleriniz var" diye konuştu ve Baykal'ın eşi Olcay Baykal ile ailesine başsağlığı diledi. Eski genel başkanlar da birer konuşma yaparak başsağlığı dilediğinde bulundu. Baykal için ardından TBMM'de bir tören düzenlendi. Burada da Baykal'ın çocukları Ataç ve Aslı Baykal birer konuşma yaptı. Baykal'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazı sonrası Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.