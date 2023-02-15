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Haberler Yaşam ‘Devletimle gurur duydum’

‘Devletimle gurur duydum’

15.2.2023

‘Devletimle gurur duydum’

HATAY'DA depremzedelerle bir araya gelen oyuncu Ahmet Yenilmez, "Devletimiz, moral, motivasyon, hizmet olarak çok organize ve başarılı. Bunu buraya geldiğinizde görebiliyorsunuz. Mensubu olduğum devletimle gurur duydum" dedi.

Yenilmez hem bölgedeki depremzedeler ile bir araya geldi hem de Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ile görüştü.

BURADA KİMSE AÇ DEĞİL
AHMET Yenilmez, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum; mensubu olduğum devletimle gurur duydum. Allah'a hamd olsun şu an Hatay'da ve deprem afetinin yaşandığı diğer illerimizde aç kimse yok, açıkta kimse yok..."

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