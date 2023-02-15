Eksi 1 mucizesi

Depremin 9. gününde olmaz denen şey oldu. Bursa'dan Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katılan BAKUT ekibi, GÜRSU Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte bugüne kadar 40 vatandaşın cansız bedeninin çıkarıldığı Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'nda çalışma yaptıkları sırada, kapıcı dairesinin de altında bulunan bodrum kattan ses aldı. Çalışmalarını hızlandıran BAKUT ekipleri, 5 kişilik aileden 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Enkazın neredeyse en dip noktasına inen ekipler, Hidayet Polat (24) isimli kadın ile eşi olduğu öğrenilen Muharrem Polat'ı (32) 203 saat sonra canlı olarak çıkarmayı başardı. Aile fertlerinden 3 kişinin ise hayatlarını kaybettiği belirtildi. 203 saatlik karanlığın ardından güneşe çıkarılan karı-koca şükredip, arama kurtarma ekiplerine sarılarak gözyaşı döktü.

KAHRAMANMARAŞ / 205. SAAT AYŞEGÜL BAYIR

KAHRAMANMARAŞ'IN Onikişubat ilçesinde, 35 yaşındaki Ayşegül Bayır, depremin 205. saatinde enkazdan yaralı çıkarıldı. Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan İsabey Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan JAK timi, Ayşegül Bayır ile iletişim kurdu. Kadına ulaşabilmek için çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık 5 metre tünel açtı. Kadına ulaşılmasının ardından sağlık ekipleri tünelden geçerek yaralıya serum takarak müdahale etti. Ayşegül Bayır daha sonra enkazdan çıkarıldı. Ekipler kadını alkışlarken, akrabaları da sevinç gözyaşları döktü. Ambulansa konulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

HATAY 202. SAAT MUNA DABUL

HATAY'DA depremin 202. saatinde sevindiren haber geldi. Depremzede kadın, ekipler tarafından depremden 202 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. Hatay merkez Burçak Apartmanı enkazında yaşam belirtisi alan kurtarma ekipleri, enkaz altında çalışma yaptı. Depremden 202 saat sonra enkaz altından 40 yaşlarındaki Suriye uyruklu Muna Dabul sağ olarak çıkartıldı. Depremzede kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

HATAY / 201. SAAT EMİNE ÖĞRETMEN

HATAY, Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ise ulaştıkları 26 yaşındaki Emine Akgül'ü 201 saat sonra kurtardı. Öğretmen olduğu öğrenilen Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ / 198. SAAT MUHAMMED ENES VE AĞABEYİ ABDULBAKİ

KAHRAMANMARAŞ'TA 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, depremin 198. saatte 8 katlı Pınar apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı. Gün ışığına çıkan Enes gazetecilerin sorusu üzerine iyi olduğunu söyledi.