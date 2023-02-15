  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Enkaz altından görev başına

Enkaz altından görev başına

Enkaz altından kurtulur kurtulmaz göreve başlayan pilot çift, aralıksız Malatya’da ve Adana’da afetzedelere yardımları ulaştırmaya yaralıları tahliye etmeye devam ediyor.

15.2.2023

Enkaz altından görev başına

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığında görevli olan Kara Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz ve eşi Kara Pilot Yüzbaşı Kenan Nergiz depremden sağ olarak kurtarılarak, görevleri başına döndüklerini duyurdu.

Depremin ilk anından bu yana iki pilot, aralıksız Malatya'da ve Adana'da afetzedelere yardımları ulaştırmaya yaralıları tahliye etmeye devam ediyor.

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kara havacı pilotların görev başındaki görüntülerine yer vererek, "Milletimiz için kendi derdini hiçe sayan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca pilotların, "Bizler asker olarak yetiştirildik ve görev önceliğimizdir" sözleri de paylaşımda yer aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA