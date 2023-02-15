Evlerinin enkazı kalktı onlardan hiç iz yok

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem felaketi sonrası depremzedelerin endişeli bekleyişi sürüyor. Fethiyeli Mehmet Emin Koyuncu da Reyhanlı'da görevli olan polis memuru oğlu, gelini ve ikiz torunlarından yaşanan depremin ardından haber alamıyor.

Reyhanlı'ya giderek apartmanın enkazı yanında 6 gün bekleyen, arama kurtarma çalışmalarını izleyen gözü yaşlı baba, "Canlı, cansız çocuklarımızdan bir haber, bir umut bekliyoruz. O apartmanda oturan başkası varsa bana ulaşsınlar ne olur bana yardımcı olsunlar. Eğer kimlikleri tespit edilmediği için defnedildilerse bana mezarlarını göstersinler" dedi.

ARADIKLARINDA HİSSETTİM

Reyhanlı'da yaşadıkları 8 katlı İlke Apartmanı'nın ilk depremde çökmesiyle birlikte enkaz altında kaldıkları sanılan polis memuru Fethiyeli Semih Koyuncu (36), eşi Ayşenur Canan Koyuncu (36) ve 6 yaşındaki ikiz kızları İpek ve Duru Koyuncu'dan enkaz tamamen temizlenmesine rağmen henüz bir haber alınamadı.

Depremden 2 gün önce oğluyla konuştuğunu anlatan Koyuncu, "Hal hatır sorduk. İyiydi. Torunlarla görüştük. Deprem gecesi beni Reyhanlı'dan aradılar. Ben zaten kötü bir şey olduğunu hissetim. Binanın çöktüğünü söylediler. Ben de hemen apar topar yola çıktım ve 14 saat sonra oraya vardık. Bir tane iş makinası çalışıyordu. Enkazın yanında 6 gün bekledik. Maalesef çocukların hiçbir izine ulaşamayınca tekrar geri döndük. Ama umutla bekliyoruz" dedi. Oğlunun deprem gecesi maç izlediğini ve saat 03.00'te bir arkadaşıyla telefonda konuştuğunu öğrendiklerini belirten Koyuncu, "Yaklaşık 1 saat sonra da deprem meydana geldi. Buradan gittik, arama kurtarma çalışmalarını takip ettik. Enkaz kaldırıldıkça bazı eşyalara ulaştık. Oğlumun silahını, torunlarımın oyuncaklarını bulduk. Bir miktar para da bulundu. Bunların dışında bir iz maalesef ortada yok" dedi.

BİLGİSİ OLANLAR YARDIMCI OLSUN

APARTMANIN enkazı başındaki çalışmaları sonuna kadar izledikten sonra Reyhanlı ve Hatay'daki hastanelerde yaralı ve cenazeler arasında oğlunu gelinini ve torunlarını aradıktan sonra çaresizlik içinde Fethiye'ye dönen Koyuncu, "Canlı, cansız çocuklarımızdan bir haber, bir umut bekliyoruz. Lütfen bilgisi olan gören birileri varsa bize yardımcı olsunlar" ifadelerini kullandı.

İLK DEPREMDE ÇÖKTÜ

APARTMANIN 8 katlı olduğunu ve altında dükkanlar bulunduğunu belirten Koyuncu, kolonların kesilmiş olabileceğini öne sürdü ve ekledi: "Bina ilk depremde çöküyor. Esneme yapmamış. Kaçmaya bile zamanları olmamış. Belki kaçmaya çalıştılar, bilmiyoruz." Acılı baba Koyuncu umutlu bekleyişini sürdürüyor.

ERDOĞAN CANKUŞ