Işılak ateş püskürdü: ‘Türkiye’nin sahibi aziz milletimizdir’

ÜNLÜ ses sanatçısı ve eski milletvekili Uğur Işılak, 'Türkiye sahipsizdir' diyenlere ateş püskürdü. Besteci ve ses sanatçısı Uğur Işılak, twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Işılak, paylaşımıda depreme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Işılak'ın sözleri sosyal medyada büyük etkileşim aldı. Uğur Işılak, 6 Şubat'ta meydana gelen ve çok sayıda bölgeyi etkisi altına alan Kahramanmaraş depreminin ardından yaptığı açıklama ile gündeme geldi.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR AFET"

UĞUR Işılak, depremin büyüklüğüne bakmaksızın, provokatif sözler sarf edenler ve 'Türkiye sahipsiz' diyenleri hedef aldı. Uğur Işılak yaptığı paylaşımda, depremin büyüklüğüne değindi ve afetin etkisi altına aldığı alanın neredeyse Almanya, etkilediği nüfusun ise neredeyse Yunanistan kadar olduğunu vurguladı.

YARALARIMIZ SARILACAK

İŞTE Uğur Işılak'ın o açıklaması: Afetin büyüklüğünü anlamak adına önemli... Depremin etkilediği alan neredeyse Almanya, etkilenen nüfus neredeyse Yunanistan'ın nüfusu kadar. "Türkiye sahipsizdir" diyen aidiyetsizler bilsinler ki, Türkiye'nin sahibi aziz Milletimizdir. Bu millet bu yarayı da saracak biiznillah.