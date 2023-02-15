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Haberler Yaşam Jun Yang Müslüman olup Yusuf adını aldı

Jun Yang Müslüman olup Yusuf adını aldı

15.2.2023

Jun Yang Müslüman olup Yusuf adını aldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya'ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti arama kurtarma ekibi, Artvin'in Yusufeli ilçesinden gelen belediye ekipleri ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çinli arama kurtarma ekibinde görevli Jun Cang, enkaz altında Kur'an-ı Kerim'i görünce çıkartarak, Yusufeli ekibinden Sinan Kaçmaz'a teslim etti.

Kaçmaz, enkaz altından çıkan Kur'an-ı Kerim'i Cang'a hediye etmeye karar verdi. Kur'an-ı Kerim'i alan Jun Cang, kelimeyi şahadet getirerek Müslüman oldu. Bunun üzerine Kaçmaz, Çinli arama kurtarma personeline Yusuf ismini verdi.

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