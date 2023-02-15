Tariş Zeytinyağı Birliği bölgeye yardımda bulundu

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan büyük deprem felaketinin tüm ülkeyi derin üzüntüye boğduğunu söyledi. Sürek, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, kooperatifler, bağlı şirketler ve personellerin desteğiyle 600 bin TL yardımın AFAD kanalıyla depremzedelere ulaştırıldığını açıkladı.

Deprem felaketinin yaşandığı günden bu yana bölgeye gereken duyarlılığı gösterdiklerini belirten Sürek, parasal yardımın yanı sıra kooperatifler ve çalışanların da valiliklerle koordineli giyecek ve gıda desteğini depremin ilk gününden bu yana farklı organizasyonlar üzerinden gerçekleştirdiklerini söyledi. Hilmi Sürek, "Cumhuriyet tarihinin en acı felaketiyle karşı karşıyayız. Devlet millet el ele vererek, bu üzüntüleri de elbette aşacağız. Yaraları birlikte saracağız. Depremde yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşıyoruz. Diliyorum ülkemiz bir daha bu tür acıları yaşamaz." ifadelerini kulandı.