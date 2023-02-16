11 ildeki işletmelere Acil Destek Kredisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu deprem bölgesindeki işletmelere yönelik ilave Kredi Garanti Fonu kefaletli acil destek paketinin ayrıntıları netleşti. Deprem bölgesine, KGF üzerinden Hazine garantili 10 milyar lira işletme giderleri, 10 milyar lira da yatırım, proje desteği kapsamında 20 milyar liralık kredi verilecek. Diğer paketlerden farklı olarak şartlar kolaylaştırılırken, başvurular gelecek hafta başlayacak.

İLK YIL ÖDEMESİZ OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaraların sarılması için toplam 100 milyar lira kaynak ayırdı. Kredi vadesinin ilk yıl ödemesiz olması, kalanların üçer aylık eşit taksitler halinde ödenmesi gibi seçenekler üzerinde çalışılıyor. Programa göre deprem felaketinden etkilenen ve bu durumunu valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen işletmeler acil destek kredisinden yararlanacak. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle depremde büyük yara alan 11 ilde Halkbank'tan indirimli faizli kredi kullanan binlerce esnafın kredi borcu 6 süreyle ertelendi. Kredi ertelemesinden, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKK kefaletiyle veya doğrudan bankadan düşük faizli kredi kullananlar yararlanacak.

TAKİP İŞLEMİ YOK

Ertelemede 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içinde olan borçlar için başvuru şartı aranmayacak. Erteleme süreci boyunca takip işlemi başlatılmayacak. Bu dönemde talep eden esnaf ve sanatkâra düşük faizli yeni kredi açılabilecek. Bankanın erteleme kaynaklı gelir kaybında, cari kredi faiz oranı dikkate alınacak. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için verilecek 100 bin liralık nakdi yardım da AFAD üzerinden sağlanacak. Afetzede hak sahipliği başvurusu e-Devlet üzerinden veya mahalle, köy muhtarlıkları üzerinden yapılabiliyor.

KOSGEB DE KATKI VERECEK

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu KOSGEB de önümüzdeki günlerde deprem bölgesine yönelik yeni programlar devreye alacak. Depremden zarar gören KOBİ'lere anlaşmalı bankalardan uzun vadeli kredi desteği sağlanacak. Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu devreye girecek. Depremden hasar gören 11 ilde KOSGEB tarafından uygulanan destek programlarından yararlanıp halen kredi ödemeleri devam eden işletmelerin ödemeleri de ertelenecek.

HAZAL ATEŞ