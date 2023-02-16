Serada yetişen çocuklar!

Hatay'da oturdukları 3 katlı apartmanın depremde hasar alması nedeniyle bahçelerindeki serada kalmaya başlayan hepsi akraba 4 aile, kalabalık oldukları için gelen yardımların yetersiz kaldığını belirterek hijyen malzemesi, şampuan, kışlık giyecek, gıda ve su ihtiyaçlarının karşılanması için bekliyor. Hatay'ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi, Yeni Okul Caddesi'ndeki 3 numaralı 3 katlı binada oturan 19 kişilik Aslan ailesi, felaketin yaşadığı gün hasar alan evlerine bir daha dönemedi. Evden kurtarabildikleri eşyalarla Seçil-Fikret Aslan çiftine ait seraya yerleşen aile, o günden bu yana serada yaşamını sürdürüyor.

SIKINTI ÇEKİYORLAR

Soğukta kalmadıklarını ancak kışlık giyim, iç giyim, gıda, bebek maması, bebek bezi, şampuan, hijyen malzemesi ve su gibi ihtiyaçları için yardımların yetersiz kaldığını söyleyen Seçil Aslan (26), "Serap-Ali Aslan, Aylin-Mehmet Aslan ile eşim ve ben, çocuklarımızla birlikte, depremde hasar gören 3 katlı binada oturuyorduk. Depremin ardından yerleşmek zorunda kaldığımız bu serada 11'i çocuk olmak üzere 19 kişi kalıyoruz. Çocuklardan en küçüğü 27 Ocak'ta dünyaya gelen oğlum Salim, en büyüğü ise 13 yaşında. Bebeğimin, diğer çocuklarımızın ve ailemizin ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çekiyoruz. Çocukların çoğu çok küçük. Devletin tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ettiğini biliyoruz. Zaman zaman yardımlar gelse de kalabalık olduğumuz için yetersiz kalıyor. Devletimizden ve hayırseverlerden ricamız, buraya acilen daha fazla yardım yapılması" dedi.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER