Depremzede kardeşlerimize hep birlikte umut olacağız

Ülkemizde derin yaralar açan deprem felaketi sonrasında duyarlı her isim yardım için canla başla çalıştı.

Ünlü isimlerin katıldığı Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası sonrasında da sanat camiasından ünlüler gecenin ve yardımlaşmanın önemiyle ilgili açıklamalar yaptı. İşte ünlülerin açıklamaları:

SİBEL CAN: Hepimizin ortak acısı. Herkes gibi ben de güne ağlayarak başlayıp ağlayarak bitiriyorum.

Bu acıyı tahrif edemeyiz.

Hiçbir zaman unutmayacağım görüntüler bunlar. Oradaki insanlar çocukları sevdikleri, yakınları, umutları her şeylerini kaybettiler. Şimdi hep birlikte olma zamanı. Hepimiz onlara sık sıkı sarılalım. Onlar için buradayız. Yüce gönüllü Türk halkı zaten gereğini yapacaktır.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

BURAK ÖZÇİVİT: Eşimle birlikte en başından beri elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Hem sosyal medyada hem de maddi manevi ne gerekiyorsa bütün çalışmaları yaptık. Daha da yapmaya hazırız. Bu gecede o yüzden buradayız. İnşallah hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Tüm kanalların bir araya gelip en başta atv olmak üzerini bu işe kalkışmaları, yaraları sarmaya çalışmaları çok önemli. İnşallah orada kardeşlerimize umut olacağız.

OĞUZHAN KOÇ: Günlerdir çalışıp çabalıyoruz elimizden geleni yapıyoruz.

Daha yapacağız. Bundan sonrası için de yapmaya hazırız.

KIVANÇ TATLITUĞ: Herkesin başı sağ olsun. Hayatım boyunca kalbim fiziksel anlamda bu kadar acımamıştı.

SEDA SAYAN: İnşallah yaşadıklarımız geçmişte kalsın. Kaybettiklerimize rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

İnşallah rabbim bizlere bir daha yaşatmasın.

Yaralarımızı sarmaya çalışacağız.

BARIŞ ARDUÇ: Böyle günlerde bir arada olmayı, taşın altına eline sokmayı iyi becerebilen bir milletiz.

Tek yürek ülke olarak böyle bir şeyin altına giriyoruz. Bundan sonra eksiklerimiz ve daha ne yapmamız gerekiyor bunlara bakmamız lazım.

DOĞA RUTKAY: Unutulmaz bir akşamdı. Türkiye Tek Yürek dedik ve onlarca meslek dostları bir araya geldik.

Yayında yapımda emeği geçen herkese teşekkürler. Baktığım telefonlarda görüştüğüm vatandaşlarımızın kulağıma söylediklerini bir bilseniz. Kalbiniz umutla dolardı. Koca bir milletin, hele ki küçücük çocukların açtığı kumbaraları, annesinin yüzüğünü satıp bağış yapan, diyaliz hastası bir amcamın ilaç parasını bağışlaması...

Yüreğimde taşıdığım o sözleri beni yaşama bağladı.

YÜREĞİNDEN ÖPERİM

BERK Oktay da ülkemizin tek yürek olmasını, bir olmasını sevinçle karşılayarak, "Çok büyük paralar bağışlayanlar oldu Allah razı olsun.

Ancak, "Kardeşimle kumbaramızı açtık Berk abi, onu göndermek istiyoruz" diye arayan kız çocuğu... Ben seni yüreğinden öperim" dedi.

HEPİMİZ KENETLENDİK

EBRU Şahin ise, "Çok büyük bir felaketin içinden geçiyoruz. Zor bir dönem.

Ama bu kadar yardımın yapılması bir sürü insanın kenetlenmiş olması mutluluk verici" dedi ve ekledi:"Umuyorum ki en kısa zamanda bütün yaralarımızı sararız. Eksiklerimiz telafisini yapmaya çalışacağız. Bu faciayı yaşayan tüm insanlara geçmiş olsun diliyorum.

Umarım bizim de bir faydamız olur."