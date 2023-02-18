Başkan Erdoğan’dan Aleyna’ya moral telefonu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ankara'da tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde kendisini ziyaret edeceğini belirtti. Erdoğan'ın "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını verdi. Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" diye konuştu.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Başkan Erdoğan dün, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i Vahdettin Köşkü'nde kabül etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Komsic, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan ayrıca Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni yayınladığı mesajla tebrik etti. Erdoğan, mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum. İçerisinde olduğumuz zor günlerde idrak ettiğimiz, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun..." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, İsra Suresi'nin 1. ayetinin yer aldığı bir görsele de yer verildi.