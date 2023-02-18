Bir depremde doğdu, bir depremde öldü

Gaziantep'te, 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminin meydana geldiği gün dünyaya gelen Osman Enes Baştürk, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremde Nurdağı ilçesindeki evlerinin enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. Osman Enes'in hayat hikayesini anne Asiye Baştürk, gözyaşlarıyla anlattı. Acılı anne, "Yiğit ve dağ gibiydi, aslan parçasıydı oğlum. Dağlar taşlar deviremezdi. Öyle pehlivan gibiydi. Kuldan gelmedi, Allah'tan geldi" dedi.

Deprem anında çocuklarına koştuğunu ancak yetişemediğini dile getiren Baştürk, "Osman Enes güçlü, kardeşini kurtarır dedim. Oğlum kardeşine kendisini siper etmiş ama kendisini kurtaramamış. Osman Enes doğduğu gece ameliyattan çıktığımda hastanede jeneratörler çalışıyordu, 'Bunlar niye çalışıyor?' diye sorduğumda 'İstanbul'da deprem olmuş' demişlerdi. O depremde doğdu, bu depremde hayatını kaybetti. İçim yanıyor" diye konuştu.

"BİRBİRİMİZE SARILMIŞTIK"

Depremden yaralı kurtarılan Emirhan Baştürk ise deprem gecesini şöyle anlattı: "Deprem olunca birbirimize sarıldık. Binanın komple çöktü. Ağabeyim dibimde ölü şekilde. Babamın sesi dışarıdan, annemin sesi içeriden geliyordu. Anneme seslendim, 'Ağabeyin nasıl?' dedi. 'Ses gelmiyor' dedim. 'Çimdikle' dedi. Çimdikledim ama tepki vermedi. Elini oynattım, boşa sallanıyordu. Ağabeyim deprem anında kendini bana siper etti."

O EVE 3 GÜN ÖNCE TAŞINMIŞLAR

BABA Mehmet Baştürk ise depreme yakalandıkları eve 3 gün önce taşındıklarını dile getirerek, "Cuma günü gittik, cumartesi ve pazar evi dizdik, yorulduk. Ben deprem gecesi 03.00 gibi namaza kalktım. Sonra deprem oldu. Bina birden çöktü. Ben çıktım. Üşüyordum. Sonra akrabalar geldi, eşimi ve küçük oğlumu kurtardık. Onlar gelmeseydi ailem ölürdü" dedi.