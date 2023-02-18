CHP’li vekil ve Halk TV’nin provokasyonuna halktan cevap

DEPREMİN en çok etkilediği Kahramanmaraş'ta devletin tüm birimlerinin başlattığı seferberlik sürerken, muhalefet partilerinin siyasetçileri ise provokasyonlara devam ediyor. Algı çalışmaları yapanlar kervanına CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da katıldı. Kahramanmaraş'a giden Sarıbal, burada Halk TV'ye konuştu.

Muhabirin "Acilen yapılması gereken ne?" sorusunu yanıtlayan Sarıbal "İnsanlar sağlıklı bir barınma istiyor, çadır değil. Arkasından insanların istediği temel şey ise burada gıdaları yok" dedi.

Bu esnada çevredeki vatandaşlar Sarıbal'a tepki gösterdi. Söylenenleri yalanlayan depremzedelerden biri, "Yalan söyleme bak burada gıda kaynıyor. Konteyner de geldi" dedi. Ardından muhabir yayını apar topar sonlandırmak zorunda kalırken, Sarıbal da bölgeden uzaklaştı.