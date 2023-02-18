Hatay’da çifte mucize

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından Mehmet Ali Şakiroğlu (26) ve Mustafa Avcı (34) depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi arama-kurtarma ekibinin de desteklediği çalışmalarda Mehmet Ali Şakiroğlu ve Mustafa Avcı'dan sevindiren haberler geldi.

Enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, ekibin telefonla aradığı yakınıyla konuştu, arama- kurtarma gönüllüsünün elini öptü. Avcı ve Şakiroğlu, hastaneye sevk edildi.

Mehmet Ali Şakiroğlu'nun deprem gecesi oğlu Aziz Yusuf'u enkazı altında kaldığı hastaneye getirdiği, depremin ilk gününde eşi Necla, oğlu Aziz Yusuf ve babası Mustafa Boyraz'ın enkazdan sağ çıkarıldığı öğrenildi.

"ÜMİDİM VARDI"

Oğlu Mehmet Ali Şakiroğlu'nun kurtarıldığı haberini alınca hastane önüne gelen baba Mustafa Boyraz, "Burada olduğuna, hayatta olduğuna dair ümidim vardı. Ben çok sevindim. Allah Türkiye'yi sevindirsin" diye konuştu.

278. SAATTE ENKAZDAN ÇIKARILDI

HATAY'IN Defne ilçesinde depremin 278. saatinde bir mucize daha yaşandı. 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu, enkazdan sağ kurtarıldı. Yaşanan felaket tazeliğini korurken, gelen mucizevi kurtuluşlar milyonlara teselli oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

"ACIMIZI ŞİMDİLİK İÇİMİZE GÖMÜYORUZ"

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazından depremin 261. saatinde çıkarılan Mustafa Avcı'yı da ziyaret eden Koca, baba Ali Avcı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan acıların çok büyük olduğunu belirten Bakan Koca, "Acımızı şimdilik içimize gömüyoruz, yeni canlarımızı kurtarmak için. Bütün arkadaşlarımız seferber durumda. Rabbim benzer felaketleri milletimize bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE