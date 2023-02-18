Rekor bağış, rekor izlenme

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketine destek için tüm TV kanallarının gerçekleştirdikleri ortak yardım kampanyası, rekor bağışın yanı sıra rekor izlenme oranlarına da ulaştı.

DÖRT BİR YANDAN YARDIM

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlatılan yardım kampanyasına dünyanın dört bir yanından bağışlar yağdı. Türkiye Tek Yürek yayını 15 Şubat Çarşamba akşamı Tüm Kişiler'de %28,25 izlenme oranı ve %74,10 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %25,81 izlenme oranı ve %72,71 izlenme payı, 20+ABC1'de %29,68 izlenme oranı ve %74,66 izlenme payı aldı.

ÖNDE GELEN İSİMLER

Tekrar yayını ise Tüm Kişiler'de %7,98 izlenme oranı ve %68,70 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %7,94 izlenme oranı ve %71,48 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,92 izlenme oranı ve %71,60 izlenme payı alarak rekor izlenme oranlarına imza attı. Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlardaydı. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oldu. Bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'ye ulaşırken, gönderilen SMS sayısı 9 milyon 10 bin adet oldu.