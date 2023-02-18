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Haberler Yaşam TÜGVA 12 bin gönüllüsüyle bölgede çalışıyor

TÜGVA 12 bin gönüllüsüyle bölgede çalışıyor

18.2.2023

TÜGVA 12 bin gönüllüsüyle bölgede çalışıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 71 il ve 360 ilçedeki 12 bin gönüllüsüyle depremin vurduğu illere gitti ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da deprem koordinasyon merkezleri kurdu. TÜGVA tarafından; battaniye, kuru gıda, giyim, hijyen paketi, elektrik malzemesi, ısıtıcı, çadır, atkı bere seti, bebek maması ve su olan 645 bin koli insani yardım malzemesi bölgeye sevk edildi. Gaziantep, Kırşehir, Konya, Kayseri başta olmak üzere deprem bölgelerine yakın 11 ildeki yurtlarında bin 752 depremzedeye konaklama ve yemek hizmeti veren Vakıf ayrıca Kahramanmaraş'taki aşeviyle 3 öğün yemek servis ediyor.

HARUN SEKMEN

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