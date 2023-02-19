‘Arama kurtarma çalışmaları en az 14 gün devam etmeli’

AFET tıbbı konusunda dünyanın en önemli isimlerinden biri olan ve Marmara, Bingöl, Van-Erciş, yurtdışında ise İran, Pakistan, Haiti gibi dünyanın en yıkıcı depremlerinde sahada çok sayıda hasta tedavi eden Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, arama kurtarma çalışmalarının en az 14 gün sürmesi gerektiğini kaydetti.

SEVER, "Marmara depremi veri tabanını analiz ettiğimiz zaman, bizi çok şaşırtan bir bulgu ile karşılaştık. Zaman geçtikçe enkazdan sağ çıkan hasta sayısı azalıyor, ancak bu az sayıda hastanın hayata tutunma imkanı, erken dönemlerde çıkarılanlara göre çok daha yüksek. Çünkü yaraları hafif olduğu için enkaz altında daha uzun süreler ile canlı kalabiliyorlar. Literatüre göre 13'üncü günde bile enkazdan sağ çıkarılanlar var. Bu nedenle enkaz kaldırma çalışmalarına başlamak için en az 14 gün beklemek gerekli" dedi.

DİĞER