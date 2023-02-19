Salgın hastalıklar erken uyarı sistemi ile kontrolde

DEPREM bölgesinde inceleme ve çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 140 bin personel ile güçlü bir şekilde sahada olduklarını ifade eden Bakan Koca, "13 bin 612 kişi tedavisinin ardından taburcu oldu. 21 bin 859 yaralı hastanelerde tedavi görüyor. 51 bin yaralı diğer illerdeki hastanelere nakledildi. 114 acil müdahale bölgesi ve 25 sahra hastanesi kuruldu. Sahra hastanelerimizden 12'si gerekli tüm hastane teçhizatının bulunduğu birer hastane özelliğindedir. Bir süreliğine çadırlarda yaşayacak depremzedelerimiz gibi Aile Sağlığı Merkezleri kurmaya başladık" açıklamasını yaptı.

'ŞU ANDA HERHANGİ BİR TEHLİKE YOK'

AFETTEN etkilenen illerde birinci basamak muayene sayısının 1 milyona ulaştığını kaydeden Bakan Koca, "10 ilimiz adına gönlünüz müsterih olsun. Önceliğimiz, halk sağlığını tehdit edecek şartlara karşı mücadele etmek, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmektir. İnanıyorum ki hayat şartları kolay olmasa da aldığımız tedbirlerle depremzedelerimiz de hayata tutunacaktır. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır. Şu anda ciddi halk sağlığı tehlikesi bulunmuyor" dedi.