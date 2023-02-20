Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekim tarihi belli oldu mu?

Hac kuraları ertelendi mi? 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekim tarihleri belli oldu mu? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hac kura çekim tarihlerini erteledi. İşte 2023 Hac kura çekim tarihleri...

HAC KURALARI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler nedeniyle 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan 2023 yılı hac kurasının ertelendiğini belirtti. Erbaş, "Hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesini kullandı.

Paylaşımında millete başsağlığı dileyen Erbaş, "Yüce Rabbimiz ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve bütün insanlığı her türlü afetten muhafaza buyursun." ifadesine yer verdi.

2023 HAC KURALARI KONTENJANLARI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023 yılı hac kontenjanının 83 bin 430 olduğunu duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Elhamdülillah. Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız İnşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun."