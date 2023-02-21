Tırnaklarıyla kazdıkları delikten sağ çıktılar!

HATAY'DA 4 katlı binanın enkazında kalan 4 kişilik aile, buldukları deliği tırnakları ile genişlenip, kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Yaklaşık 4 saatte enkazdan çıktıklarını belirten Adnan Turunç (58), "Telefonun ışığıyla enkazda çevremize bakmaya başladık. Bir delik olduğunu fark ettik. Önümüzdeki molozları temizleye temizleye deliğe ulaştık. Molozlarla vura vura, tırnaklarımızla deliği genişlettik" dedi. Hatay'da, Adnan Turunç ile eşi Gülcan (47) ve çocukları Selen (24) ile Barancan Turunç'un (16) oturduğu 4 katlı bina yıkıldı. 1'inci katta oturan aile, enkaz altında kaldı. Cep telefonu feneriyle çıkış arayan aile, bir delik fark edince tırnakları ve elleri ile burayı genişletti. 4 kişilik aile, 4 saat sonra kendi imkanları ile enkazdan kurtuldu. Bir köye sığınıp, AFAD koordinesinde Denizli'ye getirilen aile, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

SEBAHATTİN ALP