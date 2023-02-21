Van depreminden kaçtı Hatay’da yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da çöken 7 katlı apartmanın enkazında ölen inşaat işçisi Özkan Turan'ın (22) cansız bedenini, Van'dan giden ağabeyi Erkan Turan (34) 72 saat sonra çıkardı. Erkan Turan, kardeşini otopsi için hastaneye götürdükten sonra dönüp aynı apartmanın enkazındaki 4 kişiyi de sağ olarak kurtardığını söyledi. Van Ercişli Özkan Turan, geçen yıl çalışmak için Hatay'a gitti. Van'da 2011'deki depremden sağ kurtulan Turan, 6 Şubat'taki depreme Hatay'da kaldığı 7 katlı apartmanın 4'üncü katında yakalandı.

DÖRT KİŞİYİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARDI

Ağabeyi Erkan Turan, Erciş'ten Hatay'a koştu, ancak arama kurtarma çalışmalarının 72'nci saatinde kardeşi Özkan'ın cesedine ulaştı. Kardeşini otopsi için hastaneye götüren Erkan Turan, geri dönerek aynı apartmanın enkazında süren arama kurtarma çalışmalarına devam etti ve 4 kişiyi sağ olarak çıkardı.

3 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına katılan Turan, hastane morgunda bekletilen kardeşinin cenazesini Van Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla bir hafta önce Van Erciş'e götürdü. Talihsiz genç, kılınan cenaze namazının ardından Alkanat Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözü yaşlı ağabey, kardeşinin 2011 Van depreminde enkazdan son anda kurtulduğunu ama acı kaderin kendisini Hatay'da yakaladığını anlattı.